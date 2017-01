Puro Group übernimmt Virtual Beach Club in Illetes

Die Puro Group, die auf Mallorca ein zentrales Hotel in Palma sowie mehrere Beachclubs betreibt, hat den Club Virtual in Illetes im Südwesten der Insel gekauft. Das bestätigte der schwedische Unternehmenschef Mats Wahlström am Montag (2.1.) gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Das von der Justiz beschlagnahmte Gebäude verfügt über ein Restaurant, eine Cocktail-Bar und ein Badestelle mit Liegen und Sonnenschirmen direkt am Wasser.

Bei dem neuen Objekt werde man die Linie der bisher betriebenen Beachclubs weiterführen, erklärte Wahlström, der in der deutschen Presse auch wegen seiner Verlobung mit und späteren Trennung von der deutschen Schauspielerin Ursula Karven bekannt ist. Nach dem Club in Palma übernahm die Gruppe auch Objekte in Marbella, Barcelona, Vilamoura (Südportugal) und Dubai. Seine Anteile an den Clubs auf Mallorca hatte Wahlström 2014 verkauft.

Der Beachclub Virtual in Illetes war 2013 geschlossen worden, nachdem es der bisherige Besitzer, Patrick Duchemin, nach seiner Verurteilung für betrügerische Doppelverkäufe von Immobilien der Justiz übergeben musste. /tg