Palmas Weihnachtslichter bleiben abends länger an

Während sich die Bürger auf Mallorca auf den weihnachtlichen Höhepunkt - den Einzug der Heiligen Drei Könige am Donnerstag (5.1.) einstellt, hat die Stadt Palma entschieden, die Weihnachtsbeleuchtung in den Verkaufsstraßen abends länger anzulassen.

Von Sonntag bis Mittwoch werden die Lichterketten bis 23 Uhr an bleiben. Am Donnerstag, Freitag und Samstag bis 0.30 Uhr. Darauf einigte sich die Stadt in Rücksprache mit Einzelhändlern und Anwohnervereinigungen. /tg