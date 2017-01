Dreieinhalb Jahre Haft für Fahrraddiebstahl

Ein junger Mann ist am Dienstag (3.1.) in Palma zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er ein Fahrrad gestohlen hatte. Die Strafe fiel so hart aus, weil der 24-Jährige bereits im Jahr 2012 den gleichen Delikt begangen hatte und verurteilt worden war.

Der Mann hatte am 23. Januar 2015 einen vier Meter hohen Zaun überklettert, um von der Terrasse einer Wohnung an der Straße Tomás de Luis Victoria ein Rad der Marke J. Bike Gateway mitgehen zu lassen. Beamte der Ortspolizei Palma machten ihn allerdings nur eine Dreiviertelstunde später dingfest. Das Fahrrad wurde seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.

Der Angeklagte legte bei der nächsthöheren Instanz Berufung ein. Die jedoch bestätigte das Urteil des Amtsgerichts. /it