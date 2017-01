Landwirt verunglückt bei Arbeitsunfall in Gemeinde Campanet

Ein 51-Jähriger ist am Donnerstag (5.1.) offenbar bei einem Arbeitsunfall in der Gemeinde Campanet in der Inselmitte von Mallorca ums Leben gekommen.

Zu dem Unglück kam es am Morgen auf einer Finca in der Nähe der Inca-Autobahn. Der Landwirt hatte sich nach ersten Erkenntnissen mit seiner Jacke in einer Maschine zur Bewässerung der Felder verfangen, war ins Getriebe geraten und verblutet. Der Bruder des Opfers verständigte die Rettungskräfte, die nur noch den Tod des Mannes feststellen konnten. Beamte der Guardia Civil nahmen vor Ort Ermittlungen auf. /ff