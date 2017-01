Sonne, sinkende Schneefallgrenze und ein bisschen Nachtfrost

Wenn der spanische Wetterdienst Aemet vor Tiefstwerten auf Mallorca warnt, ist das relativ: Die Warnstufe Gelb wird hier zum Teil schon ausgerufen, sobald die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken. Dies ist der Fall am Samstag (7.1.). Auch wenn es tagsüber mit Spitzenwerten von bis zu 15 Grad und einem Sonne-Wolken-Mix gut auszuhalten ist, wird es in der Nacht frisch, vor allem in der Inselmitte sowie an der Westküste. Im Inselosten sinken die Werte auch in der Nacht nicht unter sechs Grad. Die Warnstufe wegen hoher Wellen an der Nordküste wird am Samstag aufgehoben.

Gelb, Orange, Rot: Das bedeuten die Warnstufen des Wetterdienstes

Am Sonntag (8.1.) ist es laut Vorhersage meist sonnig auf Mallorca bei stabilen Temperaturen. Örtlich ist Nachtfrost möglich. Zu Wochenbeginn soll die Schneefallgrenze auf 1.100 Meter sinken, örtlich sind Niederschläge möglich. Vor allem in der Tramuntana frischt der Wind auf. /ff

