Großbrand in einer Garage in Palma

Bei einem Brand in einer Garage in Palma wurden am Samstagvormittag (7.1.) fünf Personen verletzt.

In Palma ist am Samstagvormittag (7.1.) gegen 10.20 Uhr ein Feuer in einer Garage ausgebrochen. Eine Frau hatte versucht, ihr Auto zu starten, als dieses in Flammen aufging. Der Vorfall ereignete sich in der Straße Passatge Marconi in der Nähe des Parc de les estacions im Zentrum.



Fünf Personen wurden bei dem Brand verletzt. Zwei Männer erlitten Verbrennungen, drei Frauen Rauchvergiftungen. Alle wurden ins Krankenhaus Son Llatzer gebracht. Zwei Fahrzeuge brannten in der Garage komplett aus. Mehrere Einheiten der Feuerwehr bekämpften die Flammen. Mehrere Wohnungen über der Garage mussten evakuiert werden. Gegen Mittag wurde das Feuer gelöscht.



Die Polizei Palma veröffentlichte auf Twitter ein Video von den Löscharbeiten:





Intervención conjunta con @BombersDePalma en un incendio que ha afectado a dos viviendas. #colaboración #cuidamosdeti pic.twitter.com/URBFtvd7uA „ Policía de Palma (@policiadepalma) 7. Januar 2017

/pss