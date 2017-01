Zwei Leichtverletzte bei Unfall nahe Santa Eugènia

Zu dem Unfall kam es am Freitag (6.1.) nahe Santa Eugènia.

Das ist nochmal gut gegangen: Auf der alten Landstraße von Palma nach Sineu kam es am Freitagvormittag (6.1.) zu einem Auffahrunfall auf Höhe des Kilometers 16,4 bei Santa Eugènia. Eine ältere Dame hielt mit ihrem Renault Laguna an, um links abzubiegen. Eine junge Frau, die direkt dahinter in einem Rnault Clio kam, konnte nicht rechtzeitig bremsen.

Der Renault Clio bliebt kopfüber stehen, der angefahrene Laguna landete im Straßengraben. Beide Frauen erlitten nur leichte Verletzungen und konnten ihre Autos selbst verlassen. /pss