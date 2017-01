Sonniger Sonntag, bewölkter Wochenanfang

Wenig Änderungen im Mallorca Wetter: Tagsüber klettern die Temperaturen am Sonntag (8.1.) auf entspannte 15 Grad, in der Nacht können sie in Palma und Sa Pobla auf den Gefrierpunkt runtergehen. Felanitx ist mit einer Mindesttemperatur von sechs Grad etwas besser bedient. Bei weitgehend wolkenfreiem Himmel gibt es viel Sonnenschein. Ideal also für einen sonntäglichen Winterspaziergang.



Für den Wochenbeginn sieht sie staatliche Wetteragentur Aemet zeitweise Bewölkung mit gelegentlichen Schauern voraus. Vor allem im Nordosten der Insel soll es bis zum Mittag zu starkem Wind kommen. Für die Gegend hat die Agentur die Warnstufe gelb ausgerufen. Die Temperaturen bleiben tagsüber ähnlich wie in den vergangenen Tagen. In der Nacht steigen die Temperaturen leicht. Die Schneefallgrenze liegt bei 1100 Metern.

Am Dienstag bietet sich ein ähnliches Bild: Zeitweise Bewölkung mit gelegentlichen Schauern, teilweise starke Winde im Norden der Insel, für den Warnstufe gelb gilt. Die Temperaturen bleiben gleich. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter. /pss