Fünf Meter abgestürzt: Feuerwehr rettet Wanderin

Auf einer Wanderung im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca ist am Sonntag (8.1.) eine Frau fünf Meter tief in die Schlucht des Torrente Almadrà gestürzt. Der Unfall ereignete sich auf der Höhe von Pas Llis. Die Bergwacht der Feuerwehr seilte sich zu der Verunglückten ab, ein Hubschrauber der Guardia Civil brachte die Frau mit mehreren Wunden und einem gebrochenen Handgelenk ins Krankenhaus.



Bereits am Vortag (Samstag, 7.1.) musste die Feuerwehr einen Kletterer retten, der im Bereich El Toro auf dem Gemeindegebiet von Calvià abgestürzt war. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann das Fußgelenk, sodass er den Unfallort aus eigener Kraft nicht mehr verlassen konnte. /tg





Rescatada dona caiguda uns 5 metres dinsTorrent d'Almadrà amb politraumatismes i canell romput, evacuada per Helicòpter GC. pic.twitter.com/Y7EzQ4jrGq „ Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) 8. Januar 2017