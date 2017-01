Es wird windiger und regnerischer

Sonne und Wolken an der Playa de Muro am Montagvormittag (9.1.).

Nach einem heiter bis wolkigen und trockenen Montag (9.1.) trübt sich das Wetter auf Mallorca ein. Am Dienstag steigen die Höchsttemperaturen zwar auf 15 Grad – das sind drei Grad mehr als am Montag – doch der Nordwind frischt spürbar auf, und es kann örtlich regnen. Oberhalb von 1.200 Metern kann es sogar schneien. Nachts sacken die Werte auf fast frostige 5 Grad ab.

Am Mittwoch soll der Wind so stark wehen, dass von Mittag bis Nachmittag an der Küste von Mallorca wegen hoher Wellen Warnstufe Gelb gilt. Ab Donnerstag soll sich der Wind allerdings wieder abschwächen, es wird wieder mit milderen Höchsttemperaturen um die 16 Grad gerechnet. /it