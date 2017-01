Drogenrazzia in Sa Pobla: Polizei nimmt zehn Verdächtige fest

In einer groß angelegten Drogenrazzia in Sa Pobla in der Inselmitte von Mallorca hat die Polizei am Dienstag (10.1.) mindestens zehn Verdächtige festgenommen und mehrere Wohnungen durchsucht. Rund 100 Beamte der Guardia Civil riegelten die Straßen Carrer Migjorn, Carrer Gran und Carrer Tresorer Cladera ab.

Die Drogenfahrndung setzte mehrere auf Rauschgift spezialisierte Spürhunde ein. Aus der Luft überwachte ein Hubschrauber die Lage. Am Dienstagvormittag war die Operation Tiiuin noch nicht abgeschlossen. /tg