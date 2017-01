Mallorca erwartet ersten Schnee in diesem Winter

Viele Wolken über Port d´Alcúdia am Dienstagvormittag (10.1.).

Auf Mallorca kann es am Dienstag (10.1.) schneien. Ein Niederschlagsgebiet hat in der Nacht die Insel erreicht, oberhalb von 1.100 Metern könnte es laut der Prognose des Wetterdienstes Aemet weiß werden – erstmals in diesem Winter.

Es bleibt bis mindestens Mittwoch zwei bis drei Grad kälter als in dieser Jahreszeit üblich. Über 13 bis 14 Grad sind nicht drin. Nachts geht es auf 3 bis 4 Grad herunter. Im Norden und Nordosten kann der Nordwind am Dienstagnachmittag Sturmstärke erreichen. Deswegen und auch wegen des hohen Wellengangs gilt dort die Warnstufe Orange, und das auch am Mittwoch.

Am Donnerstag und Freitag soll es zwar mit 16 bis 17 Grad wieder milder werden, doch der Wind weht – wenn auch nicht mehr so stark – weiter. Es gilt dann keine Warnstufe mehr. /it