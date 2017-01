Viel Wind und ein nahender Temperatursturz

Dunkle Wolken am Mittwochvormittag (11.1.) über Port de Sóller.

Dunkle Wolken am Mittwochvormittag (11.1.) über Port de Sóller. Foto: MZ-Webcam

Das Wetter auf Mallorca gestaltet sich dieser Tage stürmisch und kühl. Am Mittwoch (11.1.) fegte ein unangenehmer Nordostwind über die Insel, vor der Küste gibt es hohe Wellen. Der spanische Wetterdienst Aemet hat deswegen die Warnstufe Orange ausgegeben.

Gelb, Orange, Rot: Das bedeuten die Warnstufen des Wetterdienstes

Nach einem Temperaturanstieg auf 16 Grad an einem weitgehend sonnigen und eher ruhigen Donnerstag stellt sich das windige und zuweilen regnerische Wetter wieder ein. Die Temperaturen gehen in den Keller. Für Sonntag werden Höchstwerte von lediglich 10 Grad erwartet, oberhalb von 300 Metern kann es dann sogar schneien. Und in der neuen Woche soll es noch kälter werden.

Ohnehin waren die ersten Tage des diesjährigen Monats Januar laut Aemet kälter als üblich. Die Durchschnittstemperatur betrug nur 8,6 Grad. /it