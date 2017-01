Heftiger Sturm bringt Schnee nach Mallorca

Der heftige Sturm ließ am Freitag (13.1.) eine Pinie auf ein Auto krachen.

Da hatte eine Autofahrerin am Freitag (13.1.) in der Calle Adrià Ferran in Palma, der Inselhauptstadt von Mallorca, noch einmal Glück gehabt. Sie hatte ihr Auto stehenlassen, um ihre Tochter von der Schule abzuholen. Kurze Zeit später erfasste eine umfallende Pinie das Gefährt. Schuld waren die starken Windböen, die über die Insel fegten.

Es war der erste Unfall eines arbeitsreichen Tages für Palmas Feuerwehrleute. In insgesamt 23 Fällen mussten die Rettungskräfte eingreifen. Hauptsächlich wurden diese durch herabfallende Äste, Dachziegel oder Jalousien verursacht.

Für das Wochenende ist bereits das nächste Unwetter vorhergesehen. Bei Höchsttemperaturen von elf Grad startet der Samstag (14.1.) kühl und bewölkt. Tagsüber kann es ortsweise regnen, die Schneefallgrenze sinkt auf 500 Meter. Der spanische Wetterdienst Aemet hat in der Tramuntana die Warnstufe Gelb ausgegeben.

Aus nordöstlicher Richtung naht in der Nacht zum Sonntag (15.1.) ein eisiger Polarwind heran, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h weht. Dieser lässt das Thermometer auf unter null Grad sinken und bringt vereinzelte Hagelschauer mit sich.

Bei bis zu fünf Meter hohen Wellen herrscht Warnstufe Orange rund um die Insel. In der Tramuntana und im Norden von Mallorca bleibt es bei der Warnstufe Gelb. Es kann bis zu einer Höhe von 300 Metern schneien. /rp