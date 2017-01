20 Zentimeter Schnee: Mallorca erwacht aus dem weißen Traum

Die Mittelmeerinsel Mallorca erwacht aus seinem weißen Traum und reibt sich die Augen. Mit milderen Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt ist das Schneespektakel vom Vortag an den meisten Orten der Insel vorläufig vorbei. Die Schulen in den Tramuntana-Orten nahmen am Mittwoch (18.1.) den am Vortag abgesagten Unterricht wieder auf. Auf den meisten Straßen zirkulierte der Verkehr unter normalen Umständen.

Ab Dienstagvormittag (17.1.) hatte ein mehrstündiger und teilweise heftiger Schneeschauer bis zu 20 Zentimeter Schnee auf der Insel verteilt. An den meisten Orten über hundert Meter Höhe blieb die weiße Decke liegen. In der Balearen-Hauptstadt Palma und anderen Küstenorten rieselten die Flocken vom Himmel schmolzen aber schnell auf Strand und Straße dahin. Lediglich an einigen Nordstränden der Insel wie in Port de Pollença färbten sich auch die Sandflächen weiß, an denen im Sommer die Touristen unter der Sonne schwitzen.

Fotogalerie: die schönsten Schneefotos auf Mallorca

Mehrere Festakte zu Ehren des Heiligen Sant Antoni mussten am Dienstag ausfallen. So wurden in Manacor, Muro, Sineu, Maria de la Salut, Santa Maria und Alaró die traditionellen Tiersegnungen vorzeitig abgebrochen oder vollständig abgesagt.

Der Straßenverkehr kam an einigen Orten zum Erliegen, mehrere Straßen waren gesperrt. Ab 15 Uhr waren die Zufahrten zum Tramuntana-Gebirge fast ausnahmslos unpassierbar. Selbst der Tunnel auf der Landstraße zwischen Palma und Sóller musste zeitweise geschlossen werden, sodass Sóller vorübergehend vom Straßenverkehr abgeschottet war. Auf der Straße nach Valldemossa standen etwa 300 Autos stundenlang, um auf einen Schneepflug zu warten, der schließlich die Weiterfahrt ermöglichte. Der Inselrat hatte während des Schneesturms neun Räumfahrzeuge im Einsatz.

Mehrere Gebirgsstraßen blieben auch am Mittwochmorgen gesperrt: Landstraße Pollença-Fornalutx (MA-10), Passstraße Bunyola-Sóller (MA-11A), Landstraße Bunyola-Alaró (MA-2100) und die Serpentinenstraße von Escorca nach Sa Calobra (MA-2141). Stündlich aktualisierte Straßeninformationen veröffentlicht das Verkehrsportal des Inselrats (www.conselldemallorca.net).

Die tiefsten Temperaturen registrierten die Wetterstationen in Lluc und Alfàbia mit jeweils -5 Grad Celsius. Die Höchstwerte erreichten an wenigen Orten 7 Grad über dem Gefrierpunkt. Auf der Gebirgskette Serra d'Alfàbia wurden außerdem Windgeschwindigkeiten von bis zu 111 Stundenkilometern gemessen. /tg