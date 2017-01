Mallorca-Wetter: Hässlicher geht es kaum

Die Sant-Sebastià-Feierlichkeiten in Palma werden feucht. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert teils ergiebige Regenfälle mit örtlich bis 100 Litern pro Quadratmeter bis mindestens zum Samstag (21.1.). Dazu weht Nordostwind, der 70 Stundenkilometer erreichen kann. Am Samstag weht der Wind besonders stark, deswegen gilt vor Mallorca dann Warnstufe Gelb und wegen hoher Wellen sogar Orange.

Die Aussichten dürften so manchen davon abhalten, die Konzerte zu Palmas Stadtfest Sant Sebastià auf mehreren Plätzen in Palma am Donnerstag und Freitag zu besuchen. Auch das Grillen im Regen dürfte eher etwas für robustere Naturen sein. Nachts geht es auf 5 Grad herunter, am Tag sind immerhin 13 Grad drin – fast ein Wärmeschub verglichen mit den 8 Grad, die am Dienstag erreicht wurden. Die Schneefallgrenze steigt denn auch auf 1.300 Meter.

Wegen der unwirtlichen Wetterbedingungen strich die Fährlinie Baleària am Donnerstag Verbindungen von Alcúdia nach Ciutadella auf Menorca und von Palma nach Ibiza und Denia.

Erst für Sonntagmittag rechnen die Meteorologen wieder damit, dass sich die Sonne ab und zu zeigt. Mitte der nächsten Woche soll die Sonne wieder ungetrübt vom Himmel strahlen.

Ab Dienstagvormittag (17.1.) hatte ein mehrstündiger und teilweise heftiger Schneeschauer bis zu 20 Zentimeter Schnee auf der Insel verteilt. An den meisten Orten über hundert Metern Höhe blieb die weiße Decke liegen. In Palma und anderen Küstenorten rieselten die Flocken vom Himmel, schmolzen aber schnell auf Strand und Straße dahin. Lediglich an einigen Nordstränden der Insel wie in Port de Pollença färbten sich auch die Sandflächen weiß, an denen im Sommer die Touristen unter der Sonne schwitzen. /it

Fotogalerie: die schönsten Schneefotos auf Mallorca