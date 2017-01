Überschwemmungen auf Mallorca: nach dem Schnee fällt der Regen

Fotogalerie: Steinschlag und Überschwemmungen am Freitag (20.1.)

Nach dem Schnee kommt der Regen: Heftige Niederschläge haben am Freitag (20.1.) auf Mallorca zu Überschwemmungen geführt. Der Inselrat ließ deshalb mehrere Landstraßen sperren. Besonders betroffen sind die Orte Campos, Sa Ràpita, Colònia de Sant Jordi, Sant Joan, Montuïri, Sóller, Petra, Sineu und Pina.

Folgende Straßen waren am Freitagnachmittag wegen Überschwemmungen gesperrt:

- die Verbindungen von Campos in Richtung Sa Ràpita (Ma-6031) und Colònia de Sant Jordi (Ma-6040)

- die Landstraßen von Montuïri in Richtung Sant Joan (Ma-3230) und Pina (Ma-3201)

- die Landstraße zwischen Sineu und Petra (Ma-3300) steht ebenfalls unter Wasser

- die Landstraße zwischen Sineu und Sant Joan (Ma-3232)

- die Landstraße zwischen Algaida und der Kreuzung zur Landstraße nach Sineu (Ma-3100).

Auf allen weiteren Verkehrswegen der Insel ruft die Polizei zu extremer Vorsicht auf.

Durch einen Erdrutsch am Pass zwischen Sóller und Palma (Ma-11A) fielen außerdem schwere Steinbrocken auf die Fahrbahn. Wie der Inselrat mitteilte, bleibt der Pass deswegen bis mindestens Sonntag (22.1.) gesperrt.

Der Wetterdienst warnt bis einschließlich Sonntag vor heftigen Niederschlägen, Windböen mit bis zu 110 Stundenkilometer Geschwindigkeit und über vier Meter hohen Wellen an den Küsten.

Erst am Dienstag (17.1.) hatte ein mehrstündiger Schneesturm den Verkehr auf der Insel lahmgelegt. Bis zu 20 Zentimeter Schnee bedeckten ortsweise Mallorca. /tg