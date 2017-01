Wetterdienst warnt vor Regen und Sturm auf Mallorca

Wind und Regen in Port d´Alcúdia am Freitag.

Wind und Regen in Port d´Alcúdia am Freitag. Foto: MZ-Livecams

Ein Unwetter auf Mallorca macht Palmas Feierlichkeiten zu Sant Sebastià einen Strich durch die Rechnung. Während die Grillfeiern am Donnerstagabend (19.1.) noch halbwegs trocken verliefen, begannen in der Nacht auf Freitag die Gewitter mit teilweise heftigen Regenfällen. Die für den Nachmittag geplante große Radtour musste kurzfristig abgeblasen werden. Ortsweise sollen in den kommenden Tagen bis zu 100 Liter pro Tag und Quadratmeter herunterprasseln.

Dazu fegt ein heftiger Nordostwind über die Insel, dessen Böen bis zu 110 Stundenkilometer erreichen. Der spanische Wetterdienst gab deswegen für Freitag (20.1.) die Warnstufe Gelb und für Samstag (21.1) die Warnstufe Orange wegen Wind und Wellen aus. Auch am Sonntag bleibt es windig, die Warnstufe Orange gilt an der Küste weiterhin wegen Wellen von über vier Metern Höhe. Wind, Wellen und Regen sollen bis mindestens Montag das Wetter auf der Insel bestimmen.

Hintergrund: Das bedeuten die Warnstufen des Wetterdienstes

Die Temperaturen schwanken in Palma zwischen 14 Grad am Tag und 8 Grad in der Nacht. In den Bergen wird das Wetter besonders ungemütlich. Aufgrund der Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt sind aber vorerst keine weiteren Schneefälle in Sicht.

Ab Dienstagvormittag (17.1.) hatte ein mehrstündiger und teilweise heftiger Schneeschauer bis zu 20 Zentimeter Schnee auf der Insel verteilt. An den meisten Orten über hundert Metern Höhe blieb die weiße Decke liegen. In Palma und anderen Küstenorten rieselten die Flocken vom Himmel, schmolzen aber schnell auf Strand und Straße dahin. Lediglich an einigen Nordstränden der Insel wie in Port de Pollença färbten sich auch die Sandflächen weiß, an denen im Sommer die Touristen unter der Sonne schwitzen. /tg

