Gewitter, Überschwemmungen, gesperrte Straßen: Unwetter setzt Mallorca zu

Das balearische Innenministerium hat angesichts von starkem Wind, Regen und hohem Wellengang die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Guardia Civil und der Naturbehörde Ibanat auf Mallorca verstärkt, auch die Einheiten der Ortspolizei und des Zivilschutzes haben sich auf Zwischenfälle wie Überschwemmungen und Steinschläge in der Tramuntana insbesondere am Samstag (21.1.) eingestellt.

Bereits am Freitag (20.1.) kam es auf Mallorca in Folge von Niederschlägen von bis zu 75 Litern pro Quadratmeter insbesondere in der Inselmitte zu Überschwemmungen. Die Feuerwehr musste mehrmals ausrücken, um insgesamt sieben Personen zu befreien, die in den Fluten eingeschlossen waren. In Vilafranca konnten zwei Hilfsarbeiter einen Bagger nicht verlassen, der in den Wassermassen abgesunken war. In der Gemeinde Sant Joan befreiten die Rettungskräfte zwei Senioren mit eingeschränkter Mobilität, deren Wohnung voller Wasser lief. Und schließlich rückten die Helfer aus, um drei festsitzende Autofahrer von der überschwemmten Landstraße zwischen Montuïri und Pina aus ihren Wagen zu befreien. Keine der Personen wurde verletzt.

Das Unwetter soll am Wochenende noch heftiger werden. Für Samstag (21.1.) warnt der Wetterdienst vor Windgeschwindigkeiten über 120 Stundenkilometern und über 140 Litern Regen pro Quadratmeter. Es gilt Warnstufe Orange. Die Hauptveranstaltungen zu Palmas Stadtfest, wie der Feuerlauf "Correfoc" am Samstag und das Familienprogramm am Sonntag wurden auf das nachfolgende Wochenende veranstaltet.

Wegen der Überschwemmungen ließ der Inselrat am Freitag mehrere Landstraßen sperren. Besonders betroffen sind die Orte Campos, Sa Ràpita, Colònia de Sant Jordi, Sant Joan, Montuïri, Sóller, Petra, Sineu und Pina.

Folgende Straßen wurden vorübergehend wegen Überschwemmungen gesperrt:

- die Verbindungen von Campos in Richtung Sa Ràpita (Ma-6031) und Colònia de Sant Jordi (Ma-6040)

- die Landstraßen von Montuïri in Richtung Sant Joan (Ma-3230) und Pina (Ma-3201)

- die Landstraße zwischen Sineu und Petra (Ma-3300) steht ebenfalls unter Wasser

- die Landstraße zwischen Sineu und Sant Joan (Ma-3232)

- die Landstraße zwischen Algaida und der Kreuzung zur Landstraße nach Sineu (Ma-3100).

Auf allen weiteren Verkehrswegen der Insel ruft die Polizei zu extremer Vorsicht auf.

Durch einen Erdrutsch am Pass zwischen Sóller und Palma (Ma-11A) fielen außerdem schwere Steinbrocken auf die Fahrbahn. Wie der Inselrat mitteilte, bleibt der Pass deswegen bis mindestens Sonntag (22.1.) gesperrt.

Das Nachsehen hatten auch die Fahrgäste von Palmas Stadtbussen: Wegen eines Ausfalls des GPS-Systems funktionierten die Informationstafeln an den Bushaltestellen nicht.

Erst am Dienstag (17.1.) hatte ein mehrstündiger Schneesturm den Verkehr auf der Insel lahmgelegt. Bis zu 20 Zentimeter Schnee bedeckten ortsweise Mallorca. ff//tg