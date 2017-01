Die Sonne kämpft sich wieder durch auf Mallorca

Die Sonne hat wieder eine Chance auf Mallorca. Nach einer ganzen Woche (gefühlte Dauer ein Monat) heftiger Unwetter mit Schnee, Überschwemmung, Sturm und Gewitter kehrt das normale Winterwetter auf die Mittelmeerinsel zurück: heiter bis wolkiger Himmel mit einzelnen Schauern und frischem Wind aus nördlichen Richtungen.

Am Mittwoch (25.1.) schwanken die Temperaturen in Palma zwischen 14 Grad am Tag und 4 Grad in der Nacht. Tagsüber kann es im Norden der Inseln zu vereinzelten Gewitterregen kommen. In höheren Lagen wird nachts der Gefrierpunkt erreicht und auf den Tausendergipfeln der Tramuntana könnte es sogar ein bisschen schneien.

Auch am Donnerstag und Freitag kann es hin und wieder regnen. Insgesamt soll es dabei wärmer werden. Der Wind dreht auf Südost. /tg