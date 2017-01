Erneut Regen auf Mallorca im Anmarsch

Gar nicht schlecht: Sonne und Wolken in Can Pastilla am Mittwochmittag (25.1.).

Gar nicht schlecht: Sonne und Wolken in Can Pastilla am Mittwochmittag (25.1.). Foto: MZ-Webcam

Das Wetter auf Mallorca trübt sich zum Ende der Woche hin vorübergehend etwas ein. Besonders am Freitagnachmittag (27.1.) soll es ergiebig regnen. Doch diese Verschlechterung ist nicht mit einem Sturm wie in den vergangenen Tagen verbunden. Außerdem weht der Wind aus dem Süden, so dass die Temperatur auf 15 Grad steigt und nachts nicht unter 8 Grad fällt. Wetterwarnungen sind bislang nicht ausgesprochen worden.

Glücklicherweise endet diese Phase bereits am Samstag. Am Wochenende soll sich die Sonne wieder öfters zeigen, es bleibt laut der Prognose weitgehend trocken. Richtig schön soll es am Sonntag mit Höchstwerten um 14 Grad werden.

Die letzte Unwetter-Phase hatte eine ganze Woche gedauert und Schnee, Überschwemmungen, Sturm und Gewitter gebracht. /it