Hotelier wegen Ausbeutung und Menschenhandel festgenommen

Wegen Menschenhandel und Ausbeutung am Arbeitsplatz hat die spanische Nationalpolizei auf Mallorca den Betreiber eines Landhotels in der Nähe von Manacor festgenommen. Das teilte die Polizei am Donnerstag (26.1.) mit.

Den Ermittlungen zufolge wurden die in dem "Agroturismo" illegal Beschäftigten gezwungen, 13 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche und ohne Urlaubstage zu arbeiten. Die Arbeiter lebten in unhygienischen und menschenunwürdigen Verhältnissen in kleinen Kellerräumen ohne natürliches Licht und Belüftung und erhielten einen Stundenlohn von 1,50 Euro.

Gegen den Mann wird wegen Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften und wegen Verstoß gegen die Rechte der Arbeiter ermittelt. /tg