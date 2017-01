Den Samstag müssen wir noch überstehen

Jetzt dachte man nach dem örtlich teils heftigen Unwetter und Regengüssen am Freitagabend (27.1.) auf Mallorca, dass endlich mal ein trockenes Wochenende folgen würde, doch ganz so gut meint es der mallorquinische Wettergott dann doch nicht mit uns. Auch der Samstag bringt noch einmal gebietsweise heftige Regenschauer und in Meeresnähe starke Böen. Auch das Mittelmeer wird deutlich bewegter sein als üblich.

Die Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad in Palma, in den restlichen Gebieten bleibt es ein, zwei Grad kühler. Doch am Sonntag soll es dann wirklich erst einmal ausgestanden sein. Nach einem oft noch stark bewölkten Vormittag zeigt sich gegen Nachmittag vor allem im Westen und in der Inselmitte mehr und mehr die Sonne. An den Temperaturen ändert sich aber kaum etwas.

Diese erfreuliche Lage soll sich bis mindestens zum Mittwoch halten. Laut der Prognose wird es auch etwas wärmer. Nachts sacken die Temperaturen allerdings auf 5 bis 7 Grad ab.

Die letzte Unwetter-Phase hatte eine ganze Woche gedauert und Schnee, Überschwemmungen, Sturm und Gewitter gebracht. /jk/it