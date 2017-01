Mann stirbt bei Autounfall mitten in Palma

Tödlicher Verkehrsunfall mitten in der Innenstadt von Palma: Am frühen Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr kam ein 38-jähriger Kolumbianer bei einem gravierenden Zusammenstoß in der Carretera de Valldemossa in der Nähe des Freizeitkomplexes s'Escorxador ums Leben. Der Mann war mit seiner 35-jährigen Begleiterin auf der Straße Francesc Fiol i Juan unterwegs, als er auf der Kreuzung mit der Carretera de Valldemossa von einem Lieferwagen erfasst wurde.

Der 28-jährige Fahrer hatte nach ersten Zeugenaussagen – wie auf Mallorca leider nicht unüblich – das Rotlicht missachtet und war mit voller Geschwindigkeit in die Kreuzung eingefahren.

Durch den heftigen Zusammenprall wurde das Auto der Kolumbianer auf den Gehweg geschleudert, wo es eine Laterne und ein Lotteriehäuschen der ONCE komplett zerstörte. Auch der Lieferwagen kam zum Teil auf dem Gehweg zum Stehen. Die Kollision verursachte einen derartigen Lärm, dass zahlreiche Anwohner aus dem Schlaf gerissen wurden und sogar Polizeibeamte der Policía Nacional, deren Wache rund 200 Meter weit entfernt liegt, aus dem Gebäude rannten.

Sie trafen als Ersthelfer am Unfallort ein, konnten aber das Leben des 38-Jährigen nicht mehr retten. Seine Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Inzwischen wurde bekannt, dass der Unfallverursacher mit etwa 1,2 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Er wurde nach dem Unfall festgenommen, bei dem er sich selbst leicht verletzt hatte.

Da durch den Unfall und die zerstörte Straßenlaterne zahlreiche Kabel auf der Straße lagen, wurde das Gebiet weiträumig abgesperrt. Inzwischen ist die Straße aber wieder frei.



Erst am Samstag war eine Elfjährige in Llubí von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden, als sie an einem Fußgängerüberweg die Straße bei Rotlicht überquerte. /jk