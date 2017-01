Knapp 20 Grad auf Mallorca möglich

Viele Wolken und wenig Sonne am Montagvormittag (30.1.) am Strand von Son Serra de Marina.

Das Winterwetter gestaltet sich in den nächsten Tagen trocken und ungewöhnlich mild auf Mallorca. Steigt die Temperatur am Dienstag (31.1.) auf ohnehin schon angenehme 17 Grad, so sind am Mittwoch sogar 19 Grad drin.

Dazu scheint bei einem lauen Südwestwind abschnittsweise die Sonne vom Himmel. Nachts wird es ebenfalls nicht allzu kalt, in der Inselmitte soll es nicht unter 8 Grad gehen.

In der zweiten Wochenhälfte trübt es sich etwas ein, ab und zu kann es örtlich regnen. Der Westwind nimmt deutlich zu, doch es bleibt mild. /it