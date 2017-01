11,9 Prozent mehr Urlauber auf den Balearen 2016

Jetzt gibt es die offizielle Jahresbilanz: 13 Millionen ausländische Touristen haben im vergangenen Jahr Mallorca und die anderen Balearen-Inseln besucht. Das sind 11,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das spanische Statistik-Institut (INE) am Dienstag (31.1.) vermeldete.

Gezählt wurden exakt 13.011.876 Urlauber. Mehr Touristen zogen in Spanien nur die Regionen Katalonien (17,9 Millionen) und die Kanaren (13,3 Millionen) an. Landesweit wurden 75,6 Millionen ausländische Urlauber registriert, was einem Anstieg von 10,3 Prozent entspricht. /ff