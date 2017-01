Palmas Rathaus nimmt die Maske ab: Restaurierung der Dachtraufe abgeschlossen

Fotogalerie: Restaurierung der obersten Ratsleute an der Plaça Cort

Die Insel Mallorca erhält eine ihrer Sehenswürdigkeiten zurück: Das Rathaus von Palma nimmt die Maske ab und erstrahlt wieder in gewohnter Schönheit. Nach sechs Monaten Restaurierungsarbeiten, wird das hässliche Baugerüst in den kommenden Tagen abgebaut. Aber vorher lädt die Stadt die Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich die Nymphen und Faune der frisch gesäuberten Dachtraufe aus der Nähe anzuschauen.

In den Tagen vom 2. bis 5. Februar sollen insgesamt 450 Personen in den Genuss kommen, die Dachtraufe aus der Sicht der Arbeiter zu betrachten - Auge in Auge mit den riesigen Holzfiguren.

Hintergrund: Grundreinigung für Palmas Nymphen und Faune

Das auf Holz- und Steinrestaurierung spezialisierte Unternehmen Artyco hatte die Arbeiten im September 2016 begonnen. Die Hautaufgabe bestand darin, die aus dem 17. Jahrhundert stammenden Holzfiguren von Pilzbefall zu befreien und für die kommenden Jahrhunderte schützen. Das Projekt war mit 182.000 Euro veranschlagt. /tg