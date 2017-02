Immer mehr Touristen verzichten aufs Hotelzimmer

Die Urlauber in Ferienwohnungen machen einen immer größeren Teil der Touristen aus.

Die Rekordsaison 2016 hat jetzt auch offizielle Besucherzahlen: 10,9 Millionen Touristen reisten im vergangenen Jahr nach

Mallorca. Dabei verzichten immer mehr Urlauber auf den Standard eines Hotelzimmers, um stattdessen in Ferienwohnungen oder bei

Privatpersonen unterzukommen.

Zwar machen die Hotelgäste mit etwa zwei Dritteln noch immer die klare Mehrheit der Inselbesucher aus. Aber einer von drei Touristen sucht sich eine anderweitige Übernachtungsmöglichkeit. Über 1,5 Millionen Besucher mieteten sich in einer Ferienwohnung auf Mallorca ein. Knapp 600.000 Urlauber wohnten im eigenen Zweitwohnsitz. Und 1,2 Millionen Gäste kamen in Unterkünften von „Freunden oder Verwandten" unter. In den Monaten der Nebensaison (Januar, Februar, November und Dezember) bilden die Alternativen zum Hotel sogar die Mehrheit.

Mallorca bildet dabei keine Ausnahme. Von den 15,4 Millionen Touristen auf den Balearen (10,8 Prozent mehr als im Vorjahr) wohnten zwei Drittel (10,1 Millionen) in Hotels.

Die meisten Besucher kamen aus Deutschland (4,6 Millionen) und Großbritannien (3,7 Millionen). Aber auch für die Spanier bleiben Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera beliebte Urlaubsziele. Fast 2,4 Millionen Spanier besuchten 2016 die Balearen. /tg