Volkswagen präsentiert auf Mallorca den neuen Golf

Der deutsche Autobauer Volkswagen will den neuen Golf auf Mallorca präsentieren. Das teilte das Unternehmen am Dienstag (31.1.) in einer Pressemitteilung mit.

Das neue Modell sei ab März 2017 in Spanien zu kaufen. Genauere Angaben zum Zeitpunkt und dem Ort der Präsentation auf Mallorca machte das Unternehmen zunächst nicht.

Bei der Präsentation des neuen Kongresspalasts in Palma hatte Meliá angekündigt, der erste große Kongress werde im Herbst 2017 für einen deutschen Automobilkonzern ausgerichtet. Allerdings vermuteten Branchenkenner bislang, dass es sich dabei um Mercedes Benz handeln soll. /tg