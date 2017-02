Wanderer und Finca-Besitzer sollen bei Vermisstensuche auf Mallorca helfen

Das Rathaus von Manacor bittet Finca-Besitzer und Wanderer auf Mallorca um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten Martí Suñer. Der 71-Jährige war am Sonntag (29.1.) auf dem Weg zu seinem Grundstück in der Gegend Son Talent am nördlichen Stadtrand verschwunden und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Suñer ist von eher hagerer Gestalt und 1,70 Meter groß. Er streift gerne durch die Natur und machte sich am Sonntagmittag auf dem Weg zu seinem Grundstück auf dem Land. Statt wie vorgesehen gegen 17 Uhr zurückzukehren, gilt er seitdem als vermisst. Die bisherige Suche von Feuerwehr, Guardia Civil und Polizei verlief ergebnislos. /tg