500 Journalisten aus aller Welt testen neuen VW Golf auf Mallorca

Noch vor der Markteinführung in Spanien fahren zur Zeit 30 neue VW Golfs über die Straßen und Strände von Mallorca. Hintergrund ist eine Marketing-Aktion des deutschen Autobauers, der das Update des beliebten Kompaktwagens rund 500 Journalisten aus aller Welt vorstellt. Nach der ersten Präsentation in Wolfsburg ist das für viele Fachjournalisten die Chance, die Neuauflage des VW Golfs Probe zu fahren und zu bewerten. "Und wir freuen uns natürlich, wenn wir das an einem etwas wärmeren Ort mit mehr Sonne tun können", erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber der MZ.

Bis Freitag (17.2.) kommen die Journalisten gruppenweise auf dem Flughafen in Palma an, wo sie die Wagen in verschiedenen Farben und Modellen in Empfang nehmen um dann mit Fotografen und Kamerateams über die Insel zu fahren. So entstehen Bilder des Autos vor der Berglandschaft der Tramuntana, der untergehenden Sonne im Meer, dem Ort Valldemossa oder der Kathedrale. Auch Fotos vom goldenen Golf am Sandstrand stellte das Unternehmen auf die Website.

Die neue Ausführung des Golfs lässt sich vor allem in der Technologie erkennen. Deswegen bezeichnete das Unternehmen es auch als "Update". Der augenscheinlichste Unterschied sind also größere Displays in der Mittelkonsole und neue Tastensteuerung. /tg