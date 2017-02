Mal Sonne, mal Wolken, mal etwas Regen auf Mallorca

Nach einem mit 17 Grad milden und hauptsächlich sonnigen Freitag (2.2.) steht Mallorca ein bewölkteres und leicht feuchtes Wochenende bevor. Doch hässlich wird das Wetter nicht: Am Samstag steigen die Temperaturen auf fast 20 Grad, der Wind bläst aber steif aus dem Südwesten und dem Westen. Es kann hier und da regnen.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Sonntag weht der Wind noch stärker, am Vormittag scheint oft die Sonne und am Nachmittag steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit auf 85 Prozent. Nachts bleibt es mit Werten von 10 bis 11 Grad für die Jahreszeit recht mild. /it