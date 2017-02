Streit um Yachtclub Molinar: Chef der Hafenverwaltung zeigt Sabotage an

Der Präsident der Hafenverwaltung auf Mallorca, Joan Gual de Torrella, hat Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Sabotage an seinem Pkw erstattet. In zwei Fällen sei ein Eisenkabel in den Auspuff seines Privatfahrzeugs eingeführt worden. Torrella vermutet einen Zusammenhang mit seiner Entscheidung, den Plänen für eine Erweiterung des Yachthafens von Molinar in Palma einen Riegel vorzuschieben.

Der Präsident der Hafenverwaltung war im vergangenen Jahr auf die Sabotage aufmerksam geworden, nachdem sein Fahrzeug nur noch langsam fuhr und Probleme bereitete. Erst nach einer ergebnislosen Inspektion des Motors fand sich das Eisenkabel. Kurz darauf kam es zu einer weiteren Sabotage, diesmal mit einem noch längerem Kabel.