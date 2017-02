Solarparks: Rückschlag für Investoren

So soll der Solarpark von Santa Cirga aussehen.

So soll der Solarpark von Santa Cirga aussehen. Foto Parque fotovoltáico Santa Cirga

Der Inselrat von Mallorca hat am Freitag (3.2.) gegen den Bau von zwei großen Solarparks votiert. Geplant sind eine Anlage bei Manacor auf 56 Hektar mit 190.000 Modulen und eine weitere auf 25 Hektar bei Llucmajor.

Der erste sollte auf dem Grundstück von Santa Cirga entstehen. Hinter dem Projekt steht der deutsche Investor KS Management. Er hatte mit den Planungen im Jahr 2013 begonnen. Der geplante Solarpark wurde von sämtlichen in der Stadtentwicklungskommission des Gremiums vertretenen Parteien abgelehnt. Was den zweiten Park angeht, so enthielten sich die Mitglieder der Oppositionsparteien PP (Partido Popular) und Ciudadanos ihrer Stimmen.

Um doch noch die Errichtung der Anlagen zu erreichen, müssen die Investoren vor der Umweltkommission der Landesregierung beweisen, dass der Eingriff in die Landschaft zu rechtfertigen ist. Die Politiker müssen abwägen, ob ihnen umweltfreundlich gewonnene Energie wichtig ist. Sagen diese Experten Nein, so kann das Energieministerium der Balearen aber am Ende theoretisch doch noch zustimmen.

Die Investoren wollten ursprünglich das Projekt bei Manacor auf 90 Hektar errichten, hatten ihre Pläne aber angesichts lautstarker Kritik verkleinert und die Anpflanzung Tausender Mandelbäume angekündigt. /it