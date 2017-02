Auto rast fast in vollbesetztes Restaurant

Szenen wie in einem Actionfilm in Inca im Norden von Mallorca: Ein mit zwei jungen Männern besetzter Citroen Saxo ist nur durch einen Zufall in der Nacht zum Samstag (4.2.) nicht in die Fensterfront eines vollbesetzten chinesischen Selbtsbedienungsrestaurants gerast. Das Auto krachte gegen 23 Uhr gegen eine unmittelbar vor dem Wok Inca Bufet in der Avenida General Luque befindliche Säule, die zu dem Gebäude gehört.

Niemand kam dabei zu Schaden. Die Männer flohen, die Polizei nahm die Suche auf.

Bereits zuvor waren sie mit dem Auto auf der Landstraße nach Lloseta gesehen worden. Sie waren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und stießen mit zwei Autos zusammen. /it