Sturm entwurzelt Bäume, kappt Strom und behindert Flugverkehr auf Mallorca

Am Sonntag und Montag (5./6.2.) hat ein Sturm mit heftigen Böen in mehreren Orten auf Mallorca größeren Sachschaden angerichtet. Umstürzende Bäume kappten Stromleitungen und demolierten Hausdächer und Autos. Auf der Wetterstation Puig d'Alfabia wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 134 Stundenkilometern gemessen.

Feuerwehr und Polizei hatten über hundert Einsätze auf der ganzen Insel. Am stärksten betroffen waren die Playa de Palma sowie die Orte Portocolom, Felanitx und Porto Cristo. Ein umgestürzter Baum beschädigte ein Hausdach in Porto Cristo. Auch in Palma wurden mehrere Dächer beschädigt. In Porto Cristo landete ein dicker Stamm auf einem geparkten Kleinwagen. Menschen wurden dabei nicht verletzt.

Bereits am Samstagnachmittag (4.2.) riss eine starke Welle zwei Frauen an der Küstenpromenade von Santa Ponça ins Meer. Ein Beamter der Guardia Civil sowie ein Augenzeuge riskierten ihr Leben, um die beiden aus den Wellen zu retten. Leichtfertig hatten sich die beiden Frauen der Brandung genähert, um Fotos zu machen. Am Strand bei El Toro (Gemeinde Calvià) drückten die Windböen eine Segelyacht auf den Strand.

Der Fährverkehr zwischen den Balearen-Inseln musste vorübergehend ausgesetzt werden. Auf dem Flughafen Mallorca kam es aufgrund des Windes bei etwa 20 Flügen zu Verspätungen. Der Wassersport ist bis Montagnachmittag verboten.



Verkehrswarnungen

In Palma ist seit Montagvormittag der Carrer Francesc Vidal i Sureda gesperrt, nachdem eine große Kiefer auf die Straße stürzte. Die Landstraße zwischen Sencelles und Pina (MA-3140) ist wegen eines herunterhängenden Stromkabel ebenfalls gesperrt.Über weitere aktuelle Verkehrswarnungen informieren die Behörden auf dem Verkehrsportal des Inselrats Mallorca.

Die Wellen türmten sich bis auf Höhen von fünf Metern auf und behinderten den Fährverkehr. Auch am Flughafen Palma kam es zu Verspätungen. Für Montag gelten die Warnstufen Orange wegen Wellen und Gelb wegen Sturm. Ab Dienstag (7.2.) beruhigt sich das Wetter. /tg

