Nationalpolizei nimmt rund 30 Senegalesen an der Playa de Palma auf Mallorca fest

Zwischen senegalesischen Straßenhändlern und deutschen Urlaubern kommt es an der Playa de Palma immer wieder zu Schlägereien.

Zwischen senegalesischen Straßenhändlern und deutschen Urlaubern kommt es an der Playa de Palma immer wieder zu Schlägereien. Foto: Mielniezuk

Die Nationalpolizei ermittelt gegen Mitglieder des Kulturverbands der Senegalesen auf Mallorca, ihre an der Playa de Palma als fliegende Händler arbeitenden Landsleute mit gefälschten Papieren und Arbeitsverträgen versorgt und dafür Geld kassiert zu haben. Das bestätigte eine Polizei-Sprecherin vorläufig gegenüber der MZ, während eine offizielle Pressemitteilung noch erstellt werde.

Viele der an der Playa de Palma arbeitenden Straßenhändler sind Senegalesen. In der Urlaubssaison war es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Massenschlägereien zwischen deutschen Touristen und afrikanischen Arbeitern gekommen. /tg