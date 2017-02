Und wieder Hagel und Kälte auf Mallorca

Eine neue Kaltfront hat Mallorca in der Nacht auf Mittwoch (8.2.) Schnee und Hagel beschert. Die Gegend um Son Servera im Inselosten war am frühen Morgen mit einer weißen Eisschicht bedeckt. Die Passstraße zwischen dem Mirador de ses Barques und dem Coll de sa Batalla musste wegen Schnee gesperrt werden.

Laut spanischem Wetterdienst Aemet gelten am Mittwoch und Donnerstag die Warnstufen Orange wegen hoher Wellen und Gelb wegen heftiger Sturmböen.

Hintergrund: Das bedeuten die Warnstufen des Wetterdienstes

Dabei kommt es weiter zu teilweise starken Niederschlägen in Form von Regen, Hagel und Schnee. Die Schneefallgrenze soll bei weiter fallenden Temperaturen auf 600 Meter absinken. Der Wind weht mit Böen aus nördlichen Richtungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern.

Die Temperaturen schwanken am Mittwoch in Palma zwischen 13 Grad am Tag und 5 Grad in der Nacht. Am Donnerstag wird es nochmal ein bis zwei Grad kälter. Am Nachmittag soll sich dafür aber die Sonne zumindest zeitweise wieder blicken lassen. Im Laufe des Freitags dreht der Wind auf östliche Richtungen. Es wird milder und regnet weniger.

Nach Überschwemmungen im Dezember und Januar sowie dem heftigen Sturm in der Nacht auf Montag (6.2.) sehnt sich die Insel nach ruhigerem Klima. Die Landwirte der Insel klagen über Ernteausfälle in Millionenhöhe. /tg