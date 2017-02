Kampf gegen Feuerbakterium auf Mallorca: Brüssel entscheidet im Juni

Bei der Bekämpfung des Feuerbakteriums auf Mallorca tritt nun auch die Zentralregierung in Madrid auf den Plan. Sie fordert, dass auf der gesamten Insel verstärkt nach befallenen Pflanzen gesucht wird – und nicht nur in der Pufferzone im Radius von zehn Kilometern um den Gartenbaubetrieb in Porto Cristo, wo der Erreger zuerst auftrat. So soll die Ausbreitung der Xylella fastidiosa, die Pflanzen von innen austrocknet und absterben lässt, eingedämmt werden.

Hintergrund: Feuerbakterium auf Mallorca - ein schlimmer Verdacht

Madrid unterstützt den Ansatz der Balearen-Regierung, keine vollständige Auslöschung des Feuerbakteriums anzustreben, sondern es lediglich einzudämmen – nach Meinung mehrerer Wissenschaftler die vernünftigste Lösung für die Inseln. Ob die Balearen so verfahren dürfen, müssen nun jedoch Experten der EU klären. Die kommen aber vor Juni nicht nach Mallorca, um die Lage zu analysieren. Inzwischen wurden auf Mallorca 84 Pflanzenproben positiv auf die Xylella fastidiosa getestet. Experten gehen davon aus, dass das Feuerbakterium auf der ganzen Insel verbreitet ist.

Die Landwirte auf dem spanischen Festland fordern scharfe Maßnahmen, um die weitere Ausbreitung der gefährlichen Plage zu verhindern. Der Bauernverband "Unió de Llauradors" aus Valencia besteht deshalb darauf, viel mehr Bäume auf Mallorca fällen zu lassen. /tg