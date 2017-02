Führung für MZ-Leser: das Gesa-Gebäude von innen erleben

Spekulationsobjekt, ein Fall für die Abrissbirne, architektonisches Juwel, künftiges Kulturzentrum: Am Gesa-Gebäude an der östlichen Stadteinfahrt von Palma scheiden sich die Geister. Nach Jahren des Leerstands und des Verfalls will es nun Palmas Stadtverwaltung wiederbeleben und hat inzwischen die unteren beiden Stockwerke reinigen lassen. Sie sollen in Zukunft allen Bürgern auf Mallorca offenstehen.

Leser der Mallorca Zeitung haben vorab die Möglichkeit, das Gebäude zu besichtigen. Bei einer Führung durch den ehemaligen Sitz des Energieversorgers Gesa-Endesa mit dem zuständigen Architekten bekommen 15 von ihnen einen Einblick in das Gebäude, das als Beispiel für den International Style gilt, der in den USA bis in die 60er-Jahre und anschließend in Europa seinen Höhepunkt erlebte.

Der Termin für die Führung auf Spanisch ist Mittwoch (22.2.), um 9.30 Uhr.