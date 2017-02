"Palma" ohne "de Mallorca": Zentralregierung registriert die Namensänderung

Die Namensänderung der Balearen-Hauptstadt - von ursprünglich "Palma de Mallorca" in "Palma" (ohne regionalen Namenszusatz) ist nun auch in Madrid offiziell aktenkundig. Das teilte das Regierungsministerium am Donnerstag (9.2.) dem Rathaus in Palma mit.

Die Stadt hatte ihren Namen per Beschluss im Landesparlament am 29. November 2016 geändert und damit einem entsprechenden Antrag des Rathauses zugestimmt.

Die konservative Vorgängerregierung unter der PP hatte 2012 die gegenteilige Entscheidung getroffen und argumentiert, die Ortsbezeichnung "Palma de Mallorca" sei touristisch leichter zu vermarkten und vermeide Verwechslungen mit Destinationen wie Las Palmas auf Gran Canaria. Die jetzige Linksregierung hält dagegen, dass Palma der historisch korrekte Name sei, wie auch Studien bewiesen hätten.

Auf Mallorca werden die Ortsbezeichnungen häufiger zum Politikum. So herrscht in Calvià seit Jahrzehnten Unstimmigkeit darüber, ob der Ortsteil "Peguera" nicht besser "Paguera" geschrieben werden sollte.

Der internationale Flughafen auf Mallorca heißt offiziell weiter Aeropuerto Son Sant Joan - Palma de Mallorca. Auch hier steht die Frage im Raum, ob der Namenszusatz nicht dem offiziellen Städtenamen angepasst werden müsste. Der mallorquinische Inselrat sprach sich am Donnerstag (9.2.) mehrheitlich dafür aus, dieser Streitfrage aus dem Weg zu gehen und den Flughafen stattdessen nach dem größtem Philosophen der Insel zu benennen: Dann hieße er Aeroport Ramon Llull. /tg