Rapper Valtonyc vor Gericht: "Werde Bourbonen weiter als Mafiosi bezeichnen"

Er habe als Künstler provozieren, aber niemanden verletzen wollen – so hat der mallorquinische Rapper Valtonyc am Mittwoch (8.2.) vor dem Spanischen Gerichtshof in Madrid seine Schmählieder verteidigt.

Wegen Beleidigung des Königshauses und Verherrlichung des Terrorismus in Liedern von 2012 und 2013 soll er nach dem Willen der Staatsanwaltschaft drei Jahre und drei Monate in Haft. Er werde die Bourbonen auch weiter als Mafiosi bezeichnen, so Valtonyc nach seiner Vernehmung. Am Samstag (4.2.) hatte für ihn ein Solidaritätskonzert in Artà im Nordosten von Mallorca stattgefunden.