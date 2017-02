Mehr Wolken, aber höhere Temperaturen auf Mallorca

So schön! Port de Sóller am Freitagvormittag (10.2.).

So schön! Port de Sóller am Freitagvormittag (10.2.). Foto: MZ-Webcam

Nach einigen sehr kühlen, aber weitgehend sonnigen Tagen stellt sich auf Mallorca wieder eher mildes Winterwetter ein. Da der Wind auf Südost dreht, steigen die Temperaturen am Samstag (11.2.) auf 17 Grad. Zunächst st es allerdings vor allem bewölkt, erst am Sonntag lässt sich die Sonne bei gleichbleibenden Werten vermehrt blicken. Nachts wird es auch nicht mehr so kalt, es geht auf 8 bis 9 Grad herunter.

Die neue Woche beginnt bei weiterhin milden Temperaturen regnerisch. Ab Dienstag soll es allerdings bis auf weiteres heiter bis wolkig bleiben. Der zunächst noch zeitweise böig wehende Wind schwächt sich dabei zusehends ab. /it