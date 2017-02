Wegen Bauarbeiten: Nächtliche Sperrungen auf der Autobahn zwischen Palma und Inca

In der kommenden Woche kommt es auf der Autobahn zwischen Palma und Inca auf Mallorca zu Straßensperrungen. Jeweils zwischen 22 Uhr und 7 Uhr morgens soll auf dem Teilstück zwischen dem zweiten Ring von Palma (vía conectora, Ma-30, Höhe Einkaufszentrum Al Campo) und der Freiluft-Mall Festival Park in Marratxi der Verkehr in jeweils eine Richtung gesperrt sein.



Zunächst in Richtung Palma gesperrt

Die Sperrungen beginnen am Montag (12.2.) und ziehen sich bis Freitag (17.2.) hin. In den ersten drei Nächten wird die Autobahn in Richtung Palma gesperrt. In den darauffolgenden beiden Nächten in Richtung Inca.

Grund für die Maßnahme ist der Bau einer dritten Spur auf dem betroffenen Teilstück. Die Autobahn wird in Richtung Mittelstreifen verbreitert. Die Baukosten belaufen sich auf knapp 2,9 Millionen Euro. Die Bauarbeiten begannen Anfang Januar und sollen insgesamt drei Monate dauern. /pss