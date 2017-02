Wegen verlorener Handtasche: Frau stirbt auf der Autobahn nach Andratx

Eine fahrlässige Entscheidung hat einer Frau auf Mallorca das Leben gekostet. Die 50-Jährige war am Freitagabend (10.2.) gegen 20.40 Uhr auf einem Motorrad auf der Autobahn von Palma nach Andratx unterwegs. In der Nähe der Ausfahrt nach Portals verlor sie ihre Handtasche. Die Frau hielt an, um sie aufzuheben, zog dafür aber nicht mal ihre Warnweste an.

Ein Auto erfasste die Frau, die schwere Verletzungen erlitt. Ein nachkommendes Fahrzeug krachte zudem ins Unfallauto. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrerin, die die Frau erfasst hatte, erlitt aber einen schweren Schock.

Das Unfallopfer wurde ins Krankenhaus Son Espases gebracht, wo es verstarb. /pss