Mallorca startet bewölkt in die Woche

Mallorca startet mit Wolken und vereinzeltem Regen in die neue Woche. Foto: MZ-Livecams

Mit bewölktem bis bedecktem Himmel startet Mallorca in die neue Woche. Bei gleichbleibenden Temperaturen um 19 Grad tagsüber und 7 bis 10 Grad in der Nacht, kann es am Montagnachmittag (13.2.) vereinzelt auch zu Regenfällen kommen. Zudem ist mit teilweise starken Winden aus Südwest zu rechnen.

Am Dienstag sollen die Temperaturen weitgehend gleich bleiben. Es kann auch hier vereinzelt zu Regen oder auch Gewitter kommen. Gegen Nachmittag lösen sich die Wolken teilweise auf. Der Wind soll eher schwach wehen. Am Mittwoch kann es morgens zu Nebelfeldern kommen, verzeinzelt bewölkt im Laufe des Tages. Die Temperaturen bleiben stabil. /pss