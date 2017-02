Sturzbach in Consell mit Styropor verunreinigt

Der Sturzbach Torrent de Solleric in der Gemeinde Consell auf Mallorca ist nach Angaben der Umweltschutzorganisation Gadma mit großen Mengen Styropor verunreinigt. Der Verpackungskunststoff ist schwer abbaubar und die kleinen Kugeln können von Fischen und Vögeln mit Nahrung verwechselt werden.



Vom Winde verweht

Andréu Isern, der Bürgermeister der Gemeinde, sagte er habe in den vergangenen Tagen Mitarbeitet einer in Consell ansässigen Firma bei Reinigungsarbeiten im Flussbett beobachtet. Die Firma habe ihm daraufhin mitgeteilt, es sei in den vergangenen Tagen durch die Stürme zu Problemen im Lager gekommen. Der Wind habe den Verpackungskunststoff weggetragen.

Der sozialistische Bürgermeister betonte, die Gemeinde habe kein Geld für eine ausreichende Untersuchung und bat das Umweltministerium der Balearen-Regierung um Unterstützung bei der Frage, inwieweit die Verschmutzungen durch Fahrlässigkeit herbeigeführt wurden. /pss