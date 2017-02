4,7 Prozent mehr Passagiere auf Palmas Airport im Januar

Der Flughafen auf Mallorca hat im Januar einen Anstieg der Passagierzahl von 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat registriert. Der Wert stieg auf 642.000. Während die Zahl der inländischen Passagiere um 4,4 Prozent zulegte, waren es bei den internationalen Fluggästen 5,2 Prozent.

Im Gegensatz zu den Sommermonaten stehen nicht die deutschen Passagiere an erster Stelle, sondern folgen nach den Spaniern erst an zweiter Stelle, dahinter rangieren die Briten an dritter Stelle. Die Zahl der Flüge stieg im Januar um 6,5 Prozent auf knapp 6.931.

Der Januar ist der dritte Monat in Folge im Winterhalbjahr, in dem der Flughafen Mallorca Zuwächse bei den Passagierzahlen vermeldet. Die Flughafenverwaltung Aena spricht deswegen in einer Pressemitteilung vom Montag (13.2.) von einer Belebung der Nebensaison. /ff