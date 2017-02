Angriff auf Mutter: Mann wegen Mordversuchs in Molinar gefasst

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben in der Nacht auf Dienstag (14.2.) einen 35-Jährigen festgenommen, der mehrfach auf seine Mutter eingestochen und diese lebensgefährlich verletzt haben soll, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Zu dem mutmaßlichen Mordversuch kam es gegen 23 Uhr in Palmas Viertel Molinar. Das 69-jährige Opfer erlitt Schnittwunden am Kopf und am Oberkörper. Die Frau konnte auf die Straße rennen und um Hilfe schreiben, bevor sie zusammenbrach. Anwohner alarmierten daraufhin die Polizei.

Der Angreifer unternahm keinen Fluchtversuch und ließ sich festnehmen. Um festzustellen, ob er an einer psychischen Störung leidet, wurde er ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht. Seine Mutter liegt im selben Krankenhaus auf der Intensivstation, ihr Zustand wurde als ernst beschrieben. /ff