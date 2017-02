Palmas neuer Stadtwald soll ab September wachsen

So soll der Stadtwald aussehen.

Die Pläne für einen großen Stadtwald in Palma nehmen Formen an. Die ersten Bäume auf dem 17.000 Quadratmeter großen Gelände im Norden der Balearen-Hauptstadt sollen im September gepflanzt werden, wie die Stadtverwaltung am Dienstag (14.2.) ankündigte. Wachsen sollen 290 mediterrane Baumarten, vor allem Steineichen Kiefern, Mandel-, Oliven- und Zürgelbäume. Bis zum Beginn kommenden Jahres soll der Stadtwald dann fertig sein.

Für das Projekt nördlich des Innenstadtring Avenidas stehen insgesamt rund 500.000 Euro zur Verfügung. Unter anderem sollen die 1903 errichtete Radrennbahn Tirador und das dazugehörige Vereinsheim des bekannten Architekten Gaspar Bennàssar hergerichtet und in den Grüngürtel integriert werden. Die danebenliegende ehemalige Hunderennbahn soll weitgehend mit Bäumen bepflanzt werden.

Der Stadtwald soll nicht nur zum Naherholungsgebiet für die Bewohner von Palma werden, sondern auch ein Rückzugsgebiet vor der sommerlichen Hitze auf Mallorca sein. /ff